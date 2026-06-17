Sperrungen wegen "REWE Team Challenge" in Dresden: Diese Straßen sind heute dicht
Dresden - Am Mittwoch laufen wieder zehntausende Teilnehmer im Rahmen der "REWE Team Challenge" durch Dresden. Autofahrer müssen sich derweil auf einige Einschränkungen einstellen.
Bereits am Dienstag wurde der Startbereich am Postplatz aufgebaut. Infolgedessen sind die Marienstraße zwischen Hausnummer 13 und Postplatz sowie die Annenstraße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Marienstraße für den Verkehr gesperrt.
Ebenfalls dicht sind seit 8 Uhr bis Mitternacht die Blüherstraße und die Lingnerallee.
Ab Mittwochnachmittag (14.30 Uhr) werden zudem die Annenstraße, die beiden Tunnelröhren am Wiener Platz sowie die Blüherstraße zwischen Lennéplatz und Gret-Palucca-Straße bis 22.30 Uhr gesperrt.
Wiener Straße und Ammonstraße werden im Bereich zwischen Gellertstraße und Annenstraße in diesem Zeitraum zudem nur halbseitig befahrbar sein.
Autofahrer sollen Bereiche umfahren
Um 16 Uhr erfolgt die halbseitige Sperrung der Lennéstraße zwischen Straßburger Platz und Lennéplatz. Die Stadt betonte, dass die genannten Zeiten "je nach Verlauf der Veranstaltung" noch minimal abweichen können.
Aufgrund der Vielzahl an Straßensperrungen sowie einer bereits gesperrten Budapester Brücke erwartet die Stadt insbesondere im Bereich der Reitbahnstraße/Ammonstraße/Budapester Straße erhebliche Verkehrseinschränkungen. Es wird empfohlen, den Bereich am Mittwoch weitläufig zu umfahren.
Titelfoto: Thomas Türpe