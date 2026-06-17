Sperrungen wegen "REWE Team Challenge" in Dresden: Diese Straßen sind heute dicht

Dresden - Am Mittwoch laufen wieder zehntausende Teilnehmer im Rahmen der "REWE Team Challenge" durch Dresden . Autofahrer müssen sich derweil auf einige Einschränkungen einstellen.

In diesem Jahr werden wieder mehr 30.000 Menschen an dem großen Firmenlauf durch Dresden teilnehmen. © Thomas Türpe

Bereits am Dienstag wurde der Startbereich am Postplatz aufgebaut. Infolgedessen sind die Marienstraße zwischen Hausnummer 13 und Postplatz sowie die Annenstraße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Marienstraße für den Verkehr gesperrt.

Ebenfalls dicht sind seit 8 Uhr bis Mitternacht die Blüherstraße und die Lingnerallee.

Ab Mittwochnachmittag (14.30 Uhr) werden zudem die Annenstraße, die beiden Tunnelröhren am Wiener Platz sowie die Blüherstraße zwischen Lennéplatz und Gret-Palucca-Straße bis 22.30 Uhr gesperrt.

Wiener Straße und Ammonstraße werden im Bereich zwischen Gellertstraße und Annenstraße in diesem Zeitraum zudem nur halbseitig befahrbar sein.