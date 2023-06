Dresden - Nicht nur der bekannte Keramikbrunnen "Blütenbaum" neben dem Jägerhof bröckelt. Auch nebenan am Neustädter Markt liegt der östliche Kracht-Brunnen auf dem Trockenen. Dabei sprudelten im letzten Jahr Förder- und Spendengelder, wurde mit viel Tamtam die Sanierung beschlossen. Doch an dem Denkmal tut sich nichts. Dresden hat ein Brunnen-Problem.

Im November nahm Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne) eine halbe Million Euro Fördermittel von Sachsens Landeskonservator Alf Furkert (57) am Bröckel-Brunnen entgegen, der das Kleinod als "bedeutendes Zeugnis der Nachkriegsmoderne" bezeichnete.

Einst badeten Kinder darin, Passanten erfrischten sich am kühlen Nass: Die beiden nach ihrem Schöpfer Friedrich Kracht (1925-2007) benannten "Kracht-Brunnen" wurden 1979 im Zuge der Gestaltung der Hauptstraße und des Neustädter Marktes erbaut.

Kleinlaut bestätigt das Rathaus die Verzögerung. "Mit der Ausschreibung der Maßnahme musste auf die Freigabe des städtischen Haushalts gewartet werden", so ein Sprecher.

Ebenfalls außer Betrieb ist der Artesische Brunnen am Albertplatz. Das Wasser kommt aus einer Tiefe von 243 Metern, sprudelt eigentlich im Brunnenhaus an der Antonstraße empor.

Die Ursachen sind verschieden. So fällt etwa die Fontäne auf dem Palaisplatz seit einigen Tagen wegen Bauarbeiten im Umfeld aus. In drei Wochen soll sie wieder sprudeln.

Mehr als 300 Springbrunnen und Wasserspiele gibt es in der Stadt zu erleben. Doch nicht alle sprudeln bis zum Ende der Brunnensaison Ende Oktober.

Rund um den Findlingsbrunnen in Gruna feierten Anwohner und Gäste das 17. Brunnenfest. © Petra Hornig

Immerhin in Gruna sprudelt's! So konnten Anwohner und Besucher am Sonntag das Brunnenfest feiern.

Auf der großen Festwiese am Findlingsbrunnen (Zwinglistraße/Papstdorfer Straße) reihten sich Aktionsstände auch mit Kinderschminken, auf der Bühne unterhielten Zauberkünstler und Musiker wie "Banda Comunale" die Gäste.

Vor Ort auch der "KAOS Kinderzirkus" und die Kinder-Tanzgarde des Elferrat Gebau.

Veranstalter des traditionellen und städtisch geförderten Festes ist die Volkssolidarität Dresden, die am Findlingsbrunnen eine Seniorenbegegnungsstätte und ambulante Pflege betreibt.