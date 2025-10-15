Hier wird bald geschwitzt: Neues Fitnessstudio im alten Kino
Dresden - Gemütlich im Sessel mit Popcorn abhängen war gestern. Jetzt wird trainiert. Am 1. Januar öffnet im alten "Bofimax"-Kino im Waldschlösschen-Areal in Dresden das dritte "clever fit"-Fitnessstudio von Franchise-Nehmer Stefan Lasch (40).
In drei von ehemals sieben, bis 2009 genutzten Kinosälen arbeiten derzeit mit Hochdruck Handwerker, bauen die sechs Meter hohen Räume um, verlegen Lüftung und Wasserrohre.
"Die größte Herausforderung war der Ausbau der massiven Podeste unter den Kinosesseln", weiß Lasch. Unter anderem auch deshalb verschob sich die Eröffnung um drei Monate.
Doch nun ist Lasch auf der Ziellinie. Aus Kinosaal 1 (220 qm) wird ein Tempel für körpereigenes Gewichtstraining - mit Laufbändern, Trainingstower, Rudergeräten, Sandsäcken & Co. Ein Beamer wirft Unterhaltungs- und Motivationsfilme an die Ex-Leinwand.
"Einmal im Monat planen wir einen Blockbuster-Abend mit Protein-Popcorn", verrät Lasch.
Saal 2 (160 qm) verwandelt sich in zwei Umkleideräume mit rund 120 Spinden und je drei Duschen. Saal 3 (220 qm) wird zum Trainingsraum mit 50 bis 60 Geräten umgebaut.
Das Fitnessstudio könnte noch eine Sauna und einen Trainingsraum für Frauen bekommen
"Das Schöne an dem Objekt ist, dass es für künftige Pläne noch genügend Räume hat", so Lasch. In die unteren Säle sollen Indoor-Padel-Anlagen einziehen.
"Wird das Studio gut angenommen, könnte es in Zukunft auch um eine Sauna, einen Trainingsraum für Frauen und Kursräume erweitert werden."
Fest steht: Ab 1. Januar öffnet das Studio täglich von 5 Uhr bis Mitternacht. Vier Vollzeittrainer und zwei, drei Aushilfen betreuen die Kunden.
Anmeldungen sind ab sofort (clever-fit.com) möglich. Die ersten 100 zahlen nur 24,90 Euro pro Monat.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler