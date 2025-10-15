Zu gefährlich! Radfahrer fordern hier die Abschaffung der Parkplätze

Dresden - Nach einem Dooring-Unfall in der vergangenen Woche auf der Großenhainer Straße in Pieschen , bei dem sich eine Radfahrerin verletzte, fordert der Radlerverein ADFC das Rathaus zum Handeln auf. Kurzfristig sollten Parkplätze entfernt werden, um die Gefahrenstellen zu entschärfen.

An der Großenhainer Straße ist die Dooring-Unfallgefahr groß. © Christian Juppe

Sogenannte Dooring-Unfälle passieren, wenn zwischen Radwegen und Parkplätzen (zu) wenig Platz ist und Autofahrer unachtsam ihre Tür beim Aussteigen öffnen.

So geschehen vergangenen Dienstag zwischen Hubertusplatz und Trachenberger Platz. Eine Kia-Fahrerin (50) hatte dabei eine Radlerin (42) auf fast gleicher Höhe erwischt, die stürzte und sich leicht verletzte.

Der ADFC zeigt sich besorgt über die Sicherheitssituation auf dieser Strecke. "Die Großenhainer Straße zwischen Trachenberger Straße und Duckwitzstraße ist ein Paradebeispiel für aus der Zeit gefallene Radwege. Zwischen parkenden Autos und dichtem motorisierten Verkehr eingezwängt, sind Radfahrende hier ständig der Gefahr von Dooring-Unfällen ausgesetzt", sagt Vorstand Nils Larsen (40).