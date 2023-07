Klima-Demo am Albertplatz: "Extinction Rebellion" legt Verkehr lahm

Dresden - Straßenblockade im Berufsverkehr! Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" legten am heutigen Dienstagvormittag den Verkehr am Dresdner Albertplatz lahm.

Für sieben Minuten blockierten die Klimaaktivisten die Zufahrt zur Kreuzung am Albertplatz. © Eric Hofmann

Gegen 8.15 Uhr postierten sich die zehn Protestler mit ihren Bannern auf der Bautzner Straße. Die Blockade war im Vorfeld angemeldet und fand damit legal statt.

Wie die Aktivisten erklärten, wolle man sich trotz der Absage von Emmanuel Macrons (45) Staatsbesuch dem Klima-Protest widmen. Auch in Frankreich seien die Folgen der Erderwärmung zu spüren.

"Während Michael Kretschmer, Klimaschutzbremser in Person, bis 2038 an der Kohle festhalten will, leiden Länder wie Frankreich immer stärker an Wassermangel und -rationierungen sowie Verteilungskonflikten, Hitze, Waldbränden und erheblichen Ernteausfällen", kritisierte Iris Kämper (61), die Versammlungsleiterin der Blockade.



Laut "Extinction Rebellion" werden jeweils für sieben Minuten wechselnde Fahrspuren der Kreuzung blockiert. Dazwischen könne der Verkehr passieren.