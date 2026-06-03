Dresden läuft gegen den Krebs und rechnet mit Teilnehmerrekord
Dresden - Kommenden Mittwoch heißt es auf der 400-Meter-Laufstrecke im Sportpark Ostra wieder: "Laufend gegen Krebs".
Dabei findet der "Sonnenblumenlauf" bereits das fünfte Mal in Dresden statt – und verspricht dieses Jahr sogar einen Teilnehmerrekord.
Ralf Porzig (57), Chef der Sächsischen Krebsgesellschaft: "Letztes Jahr hatten wir die 800 erwarteten Läufer mit 1500 getoppt. Jetzt haben wir sogar schon 1100 Voranmeldungen. Vielleicht knacken wir ja die 2000."
Die Teilnahme ist kostenlos und basiert auf freiwilligen Spenden: "2025 sind 36 .000 Euro zusammengekommen. Ein Teil ist davon an ein Projekt gegangen, das jungen Familien, die von Krebs betroffen sind, eine Auszeit schaffen soll."
Infos: laufend-gegen-krebs.de
Titelfoto: Norbert Neumann