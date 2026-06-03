Dresden läuft gegen den Krebs und rechnet mit Teilnehmerrekord

Dresden - Kommenden Mittwoch heißt es auf der 400-Meter-Laufstrecke im Sportpark Ostra wieder: "Laufend gegen Krebs".

Bewegungstherapeut Toni Fercho (41), Krebsgesellschaft-Chef Ralf Porzig (57), Olympia-Läufer Karl Bebendorf (30), Uniklinik-Chefarzt Harald Schmalenberg (60) und Claus Lippmann (72, v.l.) vom Stadtsportbund laufen schon mal Probe. © Norbert Neumann

Dabei findet der "Sonnenblumenlauf" bereits das fünfte Mal in Dresden statt – und verspricht dieses Jahr sogar einen Teilnehmerrekord.

Ralf Porzig (57), Chef der Sächsischen Krebsgesellschaft: "Letztes Jahr hatten wir die 800 erwarteten Läufer mit 1500 getoppt. Jetzt haben wir sogar schon 1100 Voranmeldungen. Vielleicht knacken wir ja die 2000."