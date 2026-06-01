Dresdner Zwinger: Angst vor Australischer Sackschildlaus trübt Rückkehr-Freude

Dresden - Die ersten sind schon da und es werden bis zum Wochenende täglich immer mehr. Die Rede ist von insgesamt 52 Orangenbäumen, die nach fünfjähriger Pause wieder in den Dresdner Zwinger einziehen.

Orangeur Karsten Otto (41, r.) und Zwinger-Chefgärtner Marcus Plötz (29) platzieren die 120 Kilo schweren Kübel entlang der Rasenfläche. © Thomas Türpe

Ihre Abwesenheit war den Bauarbeiten im Zwingerhof geschuldet. So wurde das Winterquartier der 3,50 Meter großen und rund 25 Jahre alten Pomeranzen im Barockgarten Großsedlitz zu deren "Hauptwohnsitz".

Die Freude über die Rückkehr der Orangen ist deshalb groß. "Der Zwingerhof ist jetzt so wunderschön, wie schon lange nicht mehr. Daran können sich täglich Tausende Gäste aus aller Welt erfreuen", sagt Schlösserland-Chef Christian Striefler (63). August der Starke-Darsteller Stephan Reher (62) kann ihm da nur beipflichten.

Auf den legendären Kurfürsten geht die Einführung der Orangenbäume nördlich der Alpen zurück. 1700 italienische Orangenbäume nannte der Herrscher einst sein Eigen - sie waren Luxus und ein Symbol der Macht.

"Die Bäume waren im Zwinger und in zehn, elf Holz-Orangerien entlang der heutigen Ostra-Allee untergebracht", weiß Striefler.