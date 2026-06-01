Dresdner Zwinger: Angst vor Australischer Sackschildlaus trübt Rückkehr-Freude

1.232 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die ersten Orangenbäume sind nach den ganzen Bauarbeiten in den Dresdner Zwinger zurückgekehrt. Nur ein kleiner Schädling trübt die Freude.

Von Katrin Koch

Dresden - Die ersten sind schon da und es werden bis zum Wochenende täglich immer mehr. Die Rede ist von insgesamt 52 Orangenbäumen, die nach fünfjähriger Pause wieder in den Dresdner Zwinger einziehen.

Orangeur Karsten Otto (41, r.) und Zwinger-Chefgärtner Marcus Plötz (29) platzieren die 120 Kilo schweren Kübel entlang der Rasenfläche.
Orangeur Karsten Otto (41, r.) und Zwinger-Chefgärtner Marcus Plötz (29) platzieren die 120 Kilo schweren Kübel entlang der Rasenfläche.  © Thomas Türpe

Ihre Abwesenheit war den Bauarbeiten im Zwingerhof geschuldet. So wurde das Winterquartier der 3,50 Meter großen und rund 25 Jahre alten Pomeranzen im Barockgarten Großsedlitz zu deren "Hauptwohnsitz".

Die Freude über die Rückkehr der Orangen ist deshalb groß. "Der Zwingerhof ist jetzt so wunderschön, wie schon lange nicht mehr. Daran können sich täglich Tausende Gäste aus aller Welt erfreuen", sagt Schlösserland-Chef Christian Striefler (63). August der Starke-Darsteller Stephan Reher (62) kann ihm da nur beipflichten.

Auf den legendären Kurfürsten geht die Einführung der Orangenbäume nördlich der Alpen zurück. 1700 italienische Orangenbäume nannte der Herrscher einst sein Eigen - sie waren Luxus und ein Symbol der Macht.

Dresden: Nach Kernsanierung in Pieschen: Bei Josephine kommen jetzt Törtchen auf den Tisch
Dresden Lokal Nach Kernsanierung in Pieschen: Bei Josephine kommen jetzt Törtchen auf den Tisch

"Die Bäume waren im Zwinger und in zehn, elf Holz-Orangerien entlang der heutigen Ostra-Allee untergebracht", weiß Striefler.

Jeweils vier Orangenbäume werden im Hänger, zwei auf der Ladefläche, von Großsedlitz nach Dresden bugsiert.
Jeweils vier Orangenbäume werden im Hänger, zwei auf der Ladefläche, von Großsedlitz nach Dresden bugsiert.  © Thomas Türpe
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Stephan Reher (62, l.) freut sich in Gestalt August des Starken über die Rückkehr seiner Orangenbäume.
Stephan Reher (62, l.) freut sich in Gestalt August des Starken über die Rückkehr seiner Orangenbäume.  © Thomas Türpe

Orangenbäume im Zwinger benötigen viel Wasser

2017 lebte die Tradition mit dem Kauf von 80 Bitterorangenbäumen in Italien neu auf. "Wir stellen nur 52 von ihnen im Zwinger auf, weil die restlichen gerade in größere Kübel umgetopft wurden - und das bedeutet Stress für die Pflanzen. Sie erholen sich davon im Quartier in Großsedlitz", erklärt Orangeur Karsten Otto (41).

Er weiß genau, was seine Schützlinge benötigen: "Viel Wasser und eine wöchentliche Düngung." Und er kennt die größte Gefahr: einen Befall durch die australische Sackschildlaus. "Deshalb kontrollieren wir die Bäume sehr genau, im Ernstfall rücken wir außerhalb der Öffnungszeiten mit Pflanzenschutzmitteln an."

Aus den im März geernteten Früchten wurde ein köstlich-herber Aufstrich gekocht. "August's Pomeranzen" gibt es für 6,70 Euro im Museumsshop.
Aus den im März geernteten Früchten wurde ein köstlich-herber Aufstrich gekocht. "August's Pomeranzen" gibt es für 6,70 Euro im Museumsshop.  © Thomas Türpe

Jetzt aber können sich Besucher im Juli und August auf blühende und duftende Bäume freuen. Wer ihre Pflege unterstützen will, kann eine Baumpatenschaft über fünf Jahre mit einer Jahresspende von 550 Euro abschließen.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Lokal: