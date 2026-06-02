"ÖPNV fetzt": Kinderstraßenbahn "Lottchen" auf Geburtstagsfahrt

Dresden - Seit 35 Jahren rattert die bunte Kinderstraßenbahn "Lottchen" schon über Dresdens Gleise. Am Montag wurde der Jubiläums-Geburtstag gemeinsam mit der Klasse 2a der Grundschule Ottendorf-Okrilla gebührend gefeiert.

Gemeinsam mit DVB-Maskottchen "Leo" feierten die Schüler den 35. Geburtstag der Kinderstraßenbahn "Lottchen". © Holm Helis

Einer, der "Lottchens" Fahrten seit der ersten Stunde betreut, ist Jugendamts-Mitarbeiter Matthias Stresow (63): "Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Projekt so lange hält."

Benannt wurde die Bahn 1991 dabei nach Erich Kästners "Doppeltem Lottchen" (1949). Damals noch ein "Gotha-Waggon", wurde die Kinderstraßenbahn zu der heutigen "Tatra-Bahn", die seit 2010 im Einsatz ist.

Gemeinsam mit dem Jugendamt möchten die DVB mit den Sonderfahrten Kindern spielerisch und "auf 'mobilem Weg' Kinderrechte erklären.

Während wir durch Dresden an Spielplätzen, Krankenhäusern oder Schulen vorbeifahren, können wir zeigen, was Kinderrechte überhaupt sind. Außerdem vermitteln wir früh: ÖPNV fetzt", so Jugendamts-Mitarbeiter Stresow.