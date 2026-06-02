Wasser-Ärger: Matschspielplatz trockengelegt
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Dresden - Wasser-Ärger gab es kürzlich im Toeplerpark in Tolkewitz. Dabei war der am vergangenen Dienstag gerade erst nach monatelanger Umgestaltung für insgesamt 1,1 Millionen Euro neu eröffnet worden.
So blieben Kinder mindestens ab Freitag am Matsch-Spielbereich auf dem Trockenen, da einfach kein Wasser mehr laufen wollte.
Am Montag konnte die Panne behoben werden. "Die Pumpe am Matschspielplatz wurde repariert und funktioniert wieder", so eine Stadtsprecherin.
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Grund für den Ausfall waren Sedimente, die sich bei der Erstinbetriebnahme abgesetzt hatten und nun entfernt wurden. Damit heißt es also wieder "Wasser marsch!"
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Thomas Türpe