Wasser-Ärger: Matschspielplatz trockengelegt

Dresden - Wasser-Ärger gab es kürzlich im Toeplerpark in Tolkewitz. Dabei war der am vergangenen Dienstag gerade erst nach monatelanger Umgestaltung für insgesamt 1,1 Millionen Euro neu eröffnet worden.

Der Toeplerpark in Tolkewitz eröffnete nach millionenschwerer Frischekur neu. © Thomas Türpe

So blieben Kinder mindestens ab Freitag am Matsch-Spielbereich auf dem Trockenen, da einfach kein Wasser mehr laufen wollte.

Am Montag konnte die Panne behoben werden. "Die Pumpe am Matschspielplatz wurde repariert und funktioniert wieder", so eine Stadtsprecherin.