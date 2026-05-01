Statt erlaubtem Tempo 50 mit 123 km/h geblitzt: Rathaus warnt vor Rasern

Dresden - Das Rathaus warnt vor Rasern. Grund ist ein besonders rücksichtsloser Mercedes-Fahrer, den das Ordnungsamt mit 123 Stundenkilometern in Dresden erwischte.

Mit 73 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho erwischte das Ordnungsamt den Mercedes-Fahrer. © Landeshauptstadt Dresden

Das Fahrzeug wurde am Dienstag im Bramschtunnel bei einer regulären Verkehrsüberwachung erwischt, teilt die Verwaltung mit. Erlaubt sind dort 50 km/h.

"Bei solchen Geschwindigkeiten sprechen wir nicht mehr von einem kleinen Verstoß, sondern von einer massiven Gefährdung anderer Menschen", warnt Ordnungsbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne).

"In einem Tunnel gibt es kaum Ausweichmöglichkeiten. Wenn hier etwas passiert, kann das innerhalb von Sekunden zu einer Situation werden, die für viele Beteiligte lebensgefährlich ist."