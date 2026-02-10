In Striesen herrscht weiter Einbahnstraßen-Frust

Dresden - Seit September werden Autofahrer auf Dresdens erster Fahrradstraße durch gegenläufige Einbahnstraßen ausgebremst. Der Stadtrat empfahl der Verwaltung, die Regelung rückgängig zu machen. Nichts ist passiert ...

Mit der Regelung will das Rathaus den Kfz-Durchgangsverkehr reduzieren. © Thomas Türpe

Dabei hatten sich etliche Anwohner über die plötzliche Einbahnstraßen-Regelung auf der Laubestraße (Striesen) beschwert, weil sie jetzt lange Umwege fahren müssen. Auf Initiative von Team Zastrow (TZ) missbilligte der Rat im November die Maßnahme und schlug vor, sie zurückzunehmen.

Trotzdem hält die Stadt bislang an den Einbahnstraßen fest. Zuerst müssten die Widersprüche bearbeitet und die "Sach- und Rechtslage" geprüft werden.

Über das weitere Vorgehen könne erst im Anschluss entschieden werden, erklärt sie in einer Antwort an CDU-Stadtrat Steffen Kaden (55).