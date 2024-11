Neuer Standort für Dresdner Superblitzer: Hier haben Tempo-Sünder keine Chance!

Dresden - Seit Ende September wird ein neuer Superblitzer in Dresden getestet. Die Standorte variieren dabei in unbestimmten Zeiträumen. Zum Wochenstart ist das Gerät im Süden der Stadt gesichtet worden.

Raser kassieren auf der Coschützer Straße stadtauswärts ein teures Foto. © Norbert Neumann

Wie das Rathaus auf TAG24-Nachfrage mitteilte, steht der mobile Enforcement-Trailer seit dem gestrigen Montag auf der Coschützer Straße stadtauswärts in Höhe der Hausnummer 45.

"In diesem Bereich ist Tempo 30 in der Zeit von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr angeordnet. Außerhalb dieser Zeit gilt die Begrenzung von 50 km/h", so eine Sprecherin.

Für den Standort habe man sich aufgrund des dort befindlichen Seniorenheims entschieden. "Auch gibt es Anwohnerbeschwerden. Die Coschützer Straße ist zudem als Schulweg ausgewiesen", heißt es.

Wie lange die Anlage dort bleibt, steht nicht fest. "Die Umsetzung des Anhängers erfolgt operativ", betont das Ordnungsamt.