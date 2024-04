Verkehrsversuch am Blauen Wunder gestoppt: "Experimente" gehen an anderen Stellen weiter

Dresden - Nach dem gescheiterten Verkehrsversuch am Blauen Wunder richten sich die Blicke auf zwei noch bestehende "Experimente" am Flügelweg und auf der Carolabrücke . TAG24 erklärt den Stand der Dinge.

Besonders zur Hauptverkehrszeit am Morgen kann es unter der Brücke am Flügelweg voll werden. © Petra Hornig

Ergibt die gelb markierte "Umweltspur" unter der Flügelwegbrücke dauerhaft Sinn oder nicht? Gegen Mitte dieses Jahres dürften die Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Bis dahin ist in Altcotta (manchmal) noch Geduld gefragt.

Die Stadt prüft derzeit, wie Reisezeiten der DVB-Linien 70 und 80 verringert werden könnten. Ein Abbruch des Versuchs werde erst ab einem "Zuwachs der Reisezeit um 20 Prozent zwischen den Haltestellen Werftstraße und Altcotta" diskutiert, teilte ein Rathaus-Sprecher auf TAG24-Anfrage mit.

Verantwortlich für massive Verspätungen der genannten Linien (vor allem am frühen Morgen) sei nicht der Verkehrsversuch selbst, sondern Bauarbeiten auf der Radeburger Straße. Staus und Verkehrsverlagerungen im Dresdner Norden würden dann bis zum Flügelweg ausstrahlen.

Ein vorzeitiges Ende des Experiments stehe aktuell aber nicht zur Debatte, so Buchmann. Der Abbruch am Blauen Wunder stehe in keinem Zusammenhang mit dem Verkehrsversuch in Altcotta.