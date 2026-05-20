Allein, allein! Dresden wird zur Stadt der Single-Haushalte

Dresden - Dresden wird zur Stadt der Alleinlebenden. Nach der neuen Haushalteprognose der Stadt steigt die Zahl der privaten Haushalte bis 2040 von 313.400 auf 330.900 oder um 5,6 Prozent. Die Bevölkerung wächst laut Prognose dagegen nur um 2,9 Prozent. Mehr als jeder zweite Haushalt wird 2040 ein Einpersonenhaushalt sein. Rund 181.400, etwa 55 Prozent.

Die Dresdner Wohnraum-Situation bleibt angespannt. Nicht nur hier auf der Louisenstraße. © Norbert Neumann

Dass immer mehr Dresdner allein wohnen, hat mehrere Gründe. Stadt-Statistiker Holger Oertel (48) nennt als Treiber neben dem Geburtenrückgang die "fortschreitende Singularisierung der Bevölkerung".

Heißt: Immer mehr Menschen leben nicht ständig im klassischen Familienhaushalt. Sie wohnen vor der Familiengründung allein, nach Trennungen wieder allein, im Alter nach dem Tod des Partners allein. Oder bewusst ohne Partner und Kinder in der Wohnung.

Wohnungsmarktforscher wie das Dresdner Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung beschreiben den Effekt seit Jahren. Gründe dafür gebe es viele, wie die "Abkehr von traditionellen Lebensentwürfen im Familienverbund" ebenso wie unterschiedliche Lebenserwartungen von Männern und Frauen.

Die Folge sei ein "höherer Bedarf an Wohnungen", besonders an kleineren Einheiten, schreibt Juliane Banse in einer Studie.