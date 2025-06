Straßensperrungen und Kameras: Was ist hier in Dresden los?

In Dresden laufen derzeit die Dreharbeiten für die neue ZDF-Serie "Droneland".

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Straßensperrungen in der Neustadt, ein Hubwagen auf dem Theaterplatz: Seit Dienstag ist eine Gruppe mit Kameras in der Landeshauptstadt unterwegs. Doch was hat die Filmcrew hier vor?

Am Dienstag war ein Filmteam in der Dresdner Neustadt zugange. Dafür wurde die Martin-Luther-Straße kurzzeitig gesperrt. © Stefan Ulmen Am Dienstagnachmittag war die Martin-Luther-Straße in der Neustadt plötzlich für eine Weile dicht. Ein Team aus mehreren Leuten rückte mit Kameras und Requisiten an, Schaulustige beobachteten die Szene. Vor Ort erfuhr TAG24: Das ZDF dreht derzeit eine neue Serie namens "Droneland" und filmt dabei auch einige Szenen in Dresden ab. Die Science-Fiction-Serie basiert auf dem Roman "Drohnenland" von Erfolgsautor Tom Hillenbrand. Im Cast sind unter anderem Schauspieler Oliver Masucci (56) und die luxemburgische Schauspielerin Sophie Mousel (34) dabei. Dresden Lokal Vom Kletterparadies zum Denkmal: Die alte Eiche wird eingerahmt Am Mittwoch soll es mit den Dreharbeiten dann in der Dresdner Altstadt weitergehen. Ein Hubwagen mit allerlei Filmtechnik stand dafür am Morgen schon vor der Semperoper bereit. Neben Dresden wird auch in Polen, Luxemburg und in den Niederlanden gefilmt. Die Dreharbeiten sollen laut ZDF noch bis August 2025 andauern. Wann die Serie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Inszeniert wird das ganze von den Regisseuren Max Zähle und Félix Koch, die Drehbücher stammen unter anderem von Nicolas Steil.

Weitergehen soll es mit den Dreharbeiten in der Altstadt. Am Mittwoch stand bereits eine Hebebühne vor der Semperoper bereit. © Stefan Ulmen

Die Europol-Agenten Aart Westerfeld (Oliver Masucci, 56) und Nina Bittmann (Sophie Mousel, 34) ermitteln in einem Mordfall in einer dystopischen Welt in der Drohnen und Künstliche Intelligenz das Leben der Menschen überwachen. © ZDF und Iris Productions/ Syrreal Cats/ Topkapi Series/ Enter Film/ Krzysztof Wikto

Darum geht es in der Science-Fiction-Serie