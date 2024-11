Dresdens Superblitzer steht jetzt vor Brücke: Hier tappen Raser in die Falle!

Dresden - Immer wieder wechselt Dresdens testweise in Betrieb befindlicher Superblitzer seinen Standort. Dieses Mal im Visier: rasende Verkehrsteilnehmer in Richtung Albertbrücke!

Grund für die Standortwahl sei die dort befindliche Schule. "Sie gilt als schutzwürdiger Bereich", so das Ordnungsamt.

Wie lange der Superblitzer auf der Glacisstraße bleibt, ist unklar. Die Wechsel erfolgen in unregelmäßigen Abständen. Zuletzt stand das Gerät in Dresden auf der Fetscherstraße in Richtung Waldschlößchenbrücke.