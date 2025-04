Zu wenig Schiffsführer! Dresdner Verkehrsbetriebe müssen Fahrplan für Elbfähren kürzen

Dresden - Auch, wenn man es angesichts der niedrigen Temperaturen am heutigen Donnerstag kaum glauben mag, aber der Sommer steht auch vor Dresdens Tür. Die Elbfähren der Landeshauptstadt starten in der nächsten Woche in die neue Saison - allerdings mit vorübergehenden Fahrplanänderungen, da den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) qualifizierte Schiffsführer fehlen.