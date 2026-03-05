Dresdner Flughafen vom Zugverkehr abgeschnitten: Das ist der Grund

Dresden - Eigentlich sollte der Dresdner Airport erst ab Donnerstag für eine Woche lang planmäßig vom Zugverkehr abgeschnitten sein. Fluggäste waren jedoch bereits am Mittwoch mit Einschränkungen konfrontiert.

Erst Störung, dann Bauarbeiten: Am Dresdner Flughafen kommt es im S-Bahn-Verkehr zu Behinderungen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie sich in den Mittagsstunden herausstellte, war die Brandmeldeanlage des Tiefbahnhofs ausgefallen. Seit kurz nach 12 Uhr mussten Fahrten der S2 daher am Haltepunkt Grenzstraße starten beziehungsweise enden, teilte Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mit.

Erst zwei Stunden später konnte die Störung behoben werden. Bereits in der Vergangenheit gab es Probleme mit der Technik.

Ab Donnerstagfrüh, 7 Uhr, können dann ohnehin keine S-Bahnen mehr zum Flughafen rollen. Wegen eines Schwellenwechsels ist der Abschnitt nach Klotzsche bis zum 12. März, 19 Uhr, gesperrt.

Stattdessen wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Zudem kann auch die DVB-Buslinie 80 genutzt werden, so der VVO.