Dienstag fällt die Entscheidung! Behörden planen größte Evakuierung Dresdens aller Zeiten

Dresden - Kommt die Riesen-Evakuierung nächste Woche? Auf Neustädter Elbseite liegen womöglich zwei Weltkriegsbomben unter der Erde, hatten Sondierungsarbeiten an der ehemaligen Carolabrücke ergeben. Bestätigt sich der Verdacht, müssten mehr Menschen evakuiert werden als jemals zuvor.

Liegt hier, bis zu vier Meter unter der Erde verborgen, einer von zwei möglichen Blindgängern? © Eric Münch

Der Evakuierungsradius von 1000 Metern erstreckt sich über beide Elbseiten, vom Landtag über Georg- und Sachsenplatz auf Altstädter Seite bis hin zum Rosengarten, Albertplatz und Palaisgarten auf Neustädter Elbseite.

18.055 Anwohner wären betroffen, 1055 mehr als bei der letzten Evakuierung. Pendler, Arbeitnehmer, Touristen noch gar nicht eingerechnet.

"Diese Dimension hatten wir bislang noch bei keiner Evakuierung", sagt Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (47). Wie letztes Jahr wären Hunderte Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz, wird eine Notunterkunft in der Messe eingerichtet.

Wie wahrscheinlich ist das Evakuierungs-Szenario?