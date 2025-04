Dresdner Designerin macht kleine Kunstwerke aus Schrott

Dresden - "Du Schöne" - mit diesem Kompliment an alle Frauen lädt der erste, kostenfreie Dresdner Mode- und Lifestyle-Tag am Sonntag (von 10 bis 18 Uhr) in die "Johann Elblounge" ein.

Designerin Julia Felber (45) zeigt einige Ketten ihres Labels "House of Julia". © Petra Hornig

Alles dreht sich an diesem Tag nur um die Frau - dafür sorgen Mode-, Textil- und Schmuckdesignerinnen, Fotografinnen sowie Dessous- und Friseursalons. Mittendrin: Goldschmiedin und Schmuckdesignerin Julia Felber (45).

In ihrem Atelier in Pieschen entstehen unter dem Label "House of Julia" Ringe, Colliers, Ohrschmuck, Armreifen & Co.

Der Name kommt nicht von ungefähr. Julia hat in London studiert und für den britischen Star-Designer Scott Wilson gearbeitet.

"Für ihn durfte ich einen Armreifen und ein Collier für Kylie Minogue, eine Brille für Lady Gaga oder auch Schmuck für die Shows von Gaultier anfertigen", sagt Julia stolz.