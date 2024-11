Dresdner Firma entwirft Schwibbogen fürs ganze Jahr!

René Roch (37, l.) und Georg Sauer (36) zeigen zwei Lumineum-Bögen mit Gebirgslandschaft und Krippe. © Eric Münch

Denn der moderne Bogen aus Acryl und gebürstetem Aluminium ist nicht nur mit klassischem Krippenmotiv erhältlich.

Es gibt ihn auch mit Frauenkirche und Laternen samt Neumarkt-Bebauung oder mit Gebirgslandschaft und Elchen – zum fürstlichen Preis von 800 Euro!

Zwei Jahre haben die beiden Firmenchefs und Brüder René Roch (37) und Georg Sauer (36) mit ihren 37 Mitarbeitern an der Neuinterpretation des traditionellen Erzgebirge-Schwibbogens getüftelt.

Die Motive werden in Acrylplatten gefräst und können auf drei Leuchtschienen angeordnet werden. Den Schwibbogen gibt's in Stracos Erlebniswelt und im dresden-onlineshop.de.

"Wir arbeiten an weiteren Varianten für Ostern, Halloween und an Städte-Motiven. Wir fertigen auch für Firmen Lumineum-Bögen an", so Roch.