Dresdner Flughafen vom Zugverkehr abgeschnitten: Das ist der Grund

Dresden - Eigentlich sollte der Dresdner Airport erst ab Donnerstag für eine Woche lang planmäßig vom Zugverkehr abgeschnitten sein. Fluggäste sind jedoch bereits am Mittwoch mit Einschränkungen konfrontiert.

Erst Störung, dann Bauarbeiten: Der Dresdner Flughafen kann vorübergehend nicht von S-Bahnen angesteuert werden. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie sich in den Mittagsstunden herausstellte, ist die Brandmeldeanlage des Tiefbahnhofs ausgefallen. Seit kurz nach 12 Uhr müssen Fahrten der S2 daher am Haltepunkt Grenzstraße starten beziehungsweise enden, teilte Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mit.

Wann konkret die Störung behoben sein wird, ist bislang unklar. Bereits in der Vergangenheit gab es Probleme mit der Technik.

Ab Donnerstagfrüh, 7 Uhr, können dann ohnehin keine S-Bahnen mehr zum Flughafen rollen. Wegen eines Schwellenwechsels ist der Abschnitt nach Klotzsche bis zum 12. März, 19 Uhr, gesperrt.

Stattdessen wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Zudem kann auch die DVB-Buslinie 80 genutzt werden, so der VVO.