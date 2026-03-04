Dresdner Flughafen vom Zugverkehr abgeschnitten: Das ist der Grund
Dresden - Eigentlich sollte der Dresdner Airport erst ab Donnerstag für eine Woche lang planmäßig vom Zugverkehr abgeschnitten sein. Fluggäste sind jedoch bereits am Mittwoch mit Einschränkungen konfrontiert.
Wie sich in den Mittagsstunden herausstellte, ist die Brandmeldeanlage des Tiefbahnhofs ausgefallen. Seit kurz nach 12 Uhr müssen Fahrten der S2 daher am Haltepunkt Grenzstraße starten beziehungsweise enden, teilte Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mit.
Wann konkret die Störung behoben sein wird, ist bislang unklar. Bereits in der Vergangenheit gab es Probleme mit der Technik.
Ab Donnerstagfrüh, 7 Uhr, können dann ohnehin keine S-Bahnen mehr zum Flughafen rollen. Wegen eines Schwellenwechsels ist der Abschnitt nach Klotzsche bis zum 12. März, 19 Uhr, gesperrt.
Stattdessen wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Zudem kann auch die DVB-Buslinie 80 genutzt werden, so der VVO.
Die Fahrpläne des SEV sind im Internet abrufbar und auch in den Auskunftsmedien hinterlegt. Es gilt zu beachten, dass eine Mitnahme von Fahrrädern aus Platzgründen nur begrenzt möglich ist.
Erstmeldung vom 4. März, 10.57 Uhr. Letzte Aktualisierung am 4. März, 12.55 Uhr.
Titelfoto: Norbert Neumann