Dresdner Flughafen wird vom Zugverkehr abgeschnitten: Das ist der Grund
Dresden - Eine Woche lang ist der Dresdner Airport vom Zugverkehr abgeschnitten. Fluggäste müssen mit einem zusätzlichen Umstieg rechnen.
Wie der VVO mitteilte, ist ein Schwellenwechsel zwischen Dresden-Klotzsche und dem Tiefbahnhof des Flughafens erforderlich.
Die S2 kann daher in diesem Abschnitt von Donnerstag, 7 Uhr, bis 12. März, 19 Uhr, nicht fahren. Stattdessen rollt ein Schienenersatzverkehr.
Zudem kann auch die DVB-Buslinie 80 genutzt werden, so der VVO.
Die Fahrpläne des SEV sind im Internet abrufbar und auch in den Auskunftsmedien hinterlegt. Es gilt zu beachten, dass eine Mitnahme von Fahrrädern aus Platzgründen nur begrenzt möglich ist.
