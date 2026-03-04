Dresdner Flughafen wird vom Zugverkehr abgeschnitten: Das ist der Grund

Dresden - Eine Woche lang ist der Dresdner Airport vom Zugverkehr abgeschnitten. Fluggäste müssen mit einem zusätzlichen Umstieg rechnen.

Ab Donnerstag können vorübergehend keine S-Bahnen den Dresdner Flughafen ansteuern. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie der VVO mitteilte, ist ein Schwellenwechsel zwischen Dresden-Klotzsche und dem Tiefbahnhof des Flughafens erforderlich.

Die S2 kann daher in diesem Abschnitt von Donnerstag, 7 Uhr, bis 12. März, 19 Uhr, nicht fahren. Stattdessen rollt ein Schienenersatzverkehr.

Zudem kann auch die DVB-Buslinie 80 genutzt werden, so der VVO.