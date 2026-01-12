Dresdner Hauptbahnhof wieder freigegeben: Nächste Sperrung im Februar
Von Elisa Luzia Bigdon
Dresden - Die Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof sind planmäßig abgeschlossen.
Seit Montagmorgen ist der Bahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.
Wegen der Arbeiten war der Hauptbahnhof seit Freitagmorgen gesperrt, drei Tage lang konnten keine Züge fahren.
Hintergrund der Sperrung waren Arbeiten am Kreuzungsbauwerk unter der Budapester Straße. Sie sind Teil des Ausbaus der Bahnverbindung Leipzig–Dresden, der bis 2027 abgeschlossen werden soll.
Eine weitere Sperrung des Hauptbahnhofs ist für den Zeitraum vom 14. bis 16. Februar angekündigt. Im Zuge der Bauarbeiten sollen die Gleise so optimiert werden, dass die Bahnen dort künftig 80 statt 60 Km/h fahren können.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa