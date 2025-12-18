Dresdner Hauptbahnhof zu Jahresbeginn mehrfach dicht: Das ist der Grund

Dresden - Für Bahnfahrer in Dresden beginnt das neue Jahr mit großen Einschränkungen.

Der Dresdner Hauptbahnhof wird im Januar und Februar jeweils mehrere Tage lang gesperrt. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Im Januar und Februar stehen mehrtägige Sperrungen am Hauptbahnhof bevor, wie die Bahn auf Nachfrage bestätigte. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "t-online" berichtet.

Vom 9. Januar, 0 Uhr, bis 11. Januar, 23.59 Uhr ist der Knotenpunkt komplett gesperrt. An diesem Wochenende kommt es laut Informationen der Bahn zu Zugausfällen und Ersatzverkehr auf allen Linien, die den Hauptbahnhof anfahren.

Der Fernverkehr von und nach Berlin und Leipzig endet und beginnt dann in Dresden-Neustadt. Von und nach Prag verkehrt zwischen Neustadt und Ústí nad Labem Ersatzverkehr.

Der Regionalverkehr fällt im Bereich zwischen den Dresdner Bahnhöfen Neustadt, Reick, Plauen und Friedrichstadt aus. Dort wird Ersatzverkehr mit Bussen und Straßenbahnen eingerichtet.

Gut einen Monat später ist der Hauptbahnhof erneut gesperrt.