Nach Streit um Namen von Getränk: Striezelmarkt zieht Konsequenzen

Dresden - Glühwein, Kinderpunsch, Met und heißer Kakao zählen zu beliebten Getränken auf den Dresdner Weihnachtsmärkten. Ein Heißgetränk wird auf dem Striezelmarkt jedoch nicht mehr unter seiner bisherigen Bezeichnung angeboten.

Der Striezelmarkt zählt zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Dresden und wird von der Stadt betrieben. © Holm Helis

In den vergangenen Jahren ist die Diskussion um die Bezeichnung von bestimmten Getränken auf Weihnachtsmärkten zunehmend intensiver geworden.

Besonders im Fokus steht dabei ein beliebtes Heißgetränk: heißer Kakao mit einem Schuss Rum, unter dem Namen "Lumumba" bekannt. Auf dem Dresdner Striezelmarkt wird es zukünftig so nicht mehr angepriesen.

Die Kritik an der Getränkebezeichnung bezieht sich auf zwei Aspekte. Zum einen wird der Name als rassistisch empfunden, da er mit der bräunlichen Farbe des Kakaos in Verbindung gebracht wird. Zum anderen wurde beanstandet, dass die Bezeichnung eine verhöhnende Assoziation herstellt: Das Getränk ist ein Kakao mit Schuss - Lumumba verstarb durch einen Schuss.

Andere Städte hatten bereits in der Vergangenheit reagiert. So wurde das Getränk mit der umstrittenen Namensbezeichnung Anfang Dezember auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt untersagt.

Hintergrund der Diskussion ist die historische Bedeutung des Namens. Freiheitskämpfer Patrice Émery Lumumba (1926-1961) war der erste demokratisch gewählte Premierministers der heutigen Demokratischen Republik Kongo und hatte das Land von der Kolonialherrschaft Belgiens befreit. Nach seiner Absetzung 1960 wurde er ein Jahr später von einem Erschießungskommando ermordet.