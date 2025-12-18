Von Dresden zur Ukraine-Grenze: An diesem Datum startet neue Zugverbindung mit Kampf-Preisen

Dresden - Neue Bahnverbindung angekündigt! Im kommenden Jahr wird "Leo Express" zwischen Deutschland und Polen unterwegs sein. Der Ticketverkauf mit Kampfpreisen hat bereits begonnen.

Im Juni 2026 geht ein neues Fernzug-Angebot von "Leo Express" zwischen Deutschland und Polen - unter anderem mit Halt in Dresden - an den Start. © Leo Express

Wie das tschechische Privatunternehmen mitteilte, beginnt das Angebot am 25. Juni mit jeweils einem Fernzug pro Richtung zwischen Frankfurt/Main und Przemyśl an der Grenze zur Ukraine.

Die Route führt über Fulda, Erfurt, Weimar, Leipzig, Dresden, Prag, Ostrava und Krakau. "Mit über 1300 Kilometern handelt es sich um eine der längsten direkten Zugverbindungen Europas", sagt Peter Köhler, Chef von "Leo Express". Man wolle nicht nur Metropolen verknüpfen, sondern auch einen Zugang zur Ukraine schaffen.



In Przemyśl startet Zug 232 um 13.31 Uhr und erreicht den Frankfurter Flughafen am jeweils darauffolgenden Tag um 7.53 Uhr. Die Rückfahrt von Zug 235 erfolge ab 8.27 Uhr mit Ankunft am nächsten Tag um 2.23 Uhr in Przemyśl.

Auf der Strecke würden einstöckige Fahrzeuge mit WLAN, Steckdosen, Bordverpflegung und Klimaanlage zum Einsatz kommen. "Der Fahrpreis zwischen den Endbahnhöfen beginnt ab 10 Euro", heißt es.