Bedenkliche Windkraft-Pläne: Wird Sachsens Landschaft drastisch verändert?

Die Regionalpläne für Windräder sind da - und haben das Zeug, die Landschaften in Sachsen drastisch zu verändern.

Von Erik Töpfer

Dresden - Ein Sturm zieht auf über Sachsen! Die Regionalpläne für Windräder sind da und haben das Zeug, unsere Landschaften drastisch zu verändern. TAG24 hat die Hunderte Seiten starken Pläne für Dresden und Chemnitz durchgeackert. Und entdeckt: Bedenken bezüglich Landschaftsschutzgebieten, Wäldern und Lärm werden von den Planern offenbar ignoriert.

In jedem Bundesland müssen künftig 1,3 Prozent der Fläche für Windkraft bereitgestellt werden. © imago images/Jochen Tack Darum geht's: Die Bundesländer sind verpflichtet, bis nächstes Jahr 1,3 Prozent ihrer Landesfläche für Windkraft zur Verfügung zu stellen. Diese Vorgaben wurden an regionale Planungsverbände delegiert. Die bauten die Windplanung in vier Regionen nun massiv um: Windräder sollen nur noch in ausgewiesenen Windenergie- und Vorranggebieten gebaut werden. Letztere sind besonders heikel. Denn laut Bundesgesetz liegen erneuerbare Energien "im überragenden öffentlichen Interesse" - und stellen somit Umwelt-, Tier- oder Lärmschutz hinten an. Sollte der Freistaat bis 2028 keine 1,3 Prozent Windkraft-Flächen gefunden haben, dürfen überall (!) Windräder vorrangig gebaut werden. Sachsen Messerattacken in Sachsen häufen sich: AfD-Politiker fordert härtere Strafen Und: Die Pläne sind nur Zwischenziele. Bis 2032 sollen 2 Prozent Landesfläche und neue Pläne her. Ende des Monats startet die Beteiligungsphase, in der sich Bürger, Kommunen und andere Gruppen einbringen können.

Der umstrittene Windpark Euba ist nun Vorranggebiet. © Ralph Kunz

Windkraft in Sachsen: Diese Änderungen haben es in sich

Die Dresdner Heide soll trotz der Waldflächen für Windräder ausgewiesen werden. © Picxell Die zentralen Änderungen haben es schon jetzt in sich: • Allein in den Planungsregionen Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Großraum Dresden) und Chemnitz sollen 14.200 Hektar Land zur Windkrafterzeugung verwendet werden. Eine Fläche von fast 20.000 Fußballfeldern. Die Pläne priorisieren allerdings Gebiete, in denen schon Windräder stehen. • "Repowering" wird stark vereinfacht. Heißt: Alte Windparks können durch deutlich höhere Anlagen ersetzt werden. Die Referenzgröße in den Plänen ist bis zu 300 Meter hoch, die Rotoren sind 85 Meter lang! Sachsen Ruckizucki und nahezu vollautomatisch: Bei Wackerbarth kommt der Bacchus in die Flasche • Wald galt lange als faktische Tabuzone. Nun sollen privatwirtschaftliche und beschädigte Waldflächen für Windräder ausgewiesen werden. Letzteres wird wohl für Dresden zum Verhängnis. Denn inmitten der Dresdner Heide wütete der Borkenkäfer. Unterhalb der Kreuzung Langebrücker/Radeberger Landstraße wurde nun ein Vorranggebiet (!) ausgewiesen. Die übrigen Flächen im Stadtgebiet: östlich des Triebenbergs, Dresdens höchstem Berg, und östlich von Rossendorf.

Der Bau neuer Windkraftanlagen hat unmittelbaren Einfluss auf die Natur. © IMAGO/Zoonar

Diese Landschaftsschutzgebiete fallen dem Planstift zum Opfer