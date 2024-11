Alles muss raus! Dresdner Modeladen verkauft seine kunstvolle Deko

Dresden - Mal hingen XXL-"Gauguins", mal Pop-Art, mal große "Kirchner" in den Schaufenstern. Über 20 Jahre lang verblüffte das Modehaus Silbermann am Kulturpalast in Dresden Kunden wie auch Passanten mit riesigen Gemälden in den Auslagen. Natürlich keine Originale, aber handgemalt von Künstlern. Sie alle und noch viel mehr Dekoration werden ab 8. November verkauft.