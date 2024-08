Dresdner Rathaus geht mit Plakaten auf die Jagd nach Talenten

Personalamtsleiter Stefan Blauß (63, r.) mit Beschäftigten der Stadtverwaltung an den neuen Werbe-Plakaten. © Eric Münch

Stadtplaner, Gärtnerinnen, Notfallsanitäter: Im September beginnen 100 Azubis und 27 Studierende bei der Stadtverwaltung.

In etwa so viele neue Kräfte will das Rathaus auch im kommenden Jahr beschäftigen - und wirbt dafür jetzt auf 100 City-Light-Plakaten im gesamten Stadtgebiet.

Man wolle "neue Talente in unserem Team willkommen heißen und gemeinsam die Zukunft der Stadt gestalten", sagt Personalamtsleiter Stefan Blauß (63).

In einigen Bereichen sieht Personalbürgermeister Jan Pratzka (52, CDU) besonderen Bedarf: "Wir freuen uns etwa auf sozialpädagogische Fachkräfte für unseren Kinder- und Jugendnotdienst. Auf Ingenieurinnen und Ingenieure, die den Dresdner Verkehrsraum entwickeln. Auf IT-Fachkräfte, die uns bei der Digitalisierung unterstützen", sagt er.