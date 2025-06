Freibäder offen, Saunas zu: Dresden hat wieder ein Schwitzproblem

Der Sauna-Betrieb im Gorbitzer Elbamare läuft. © Ove Landgraf

Immerhin: Im Elbamare, das in diesem Jahr nach dem beschlossenen Kauf in städtische Hände übergehen und aktuell noch von der eigenständigen Aquapark Management GmbH aus Münster betrieben wird, kannst Du wie im Vorjahr auch im Sommer schwitzen.

Zwei Stunden Saunawelt inklusive Badelandschaft kosten in Gorbitz 16 Euro, eine Tageskarte 22 Euro. Auch private Betreiber wie "Die Sauna" an der Dohnaer Straße in Strehlen bieten das heiße Vergnügen (bis 95 Grad, Tageskarte 20 Euro) durchgängig an.

Mit dem Einläuten der Wintersaison öffnen ab 26. September dann auch wieder die städtischen Saunen.