Neuer Spazierclub in Dresden: Hier sollen Fremde zu Freunden werden

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Ein 24-jähriger Dresdner will Menschen zusammenbringen - mit seinem Spazierclub lädt er zu gemeinsamen Touren durch die Stadt und lockeren Gesprächen ein.

Von Isabel Neumann

Dresden - Ein 24-jähriger Dresdner hat einen Spazierclub gegründet, der Menschen in der Stadt zusammenbringen soll: Mit gemeinsamen Runden durch Dresden möchte er unkompliziert Begegnungen schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch bringen. TAG24 hat nachgehakt.

Konrad Höferth (24) ist selbstständiger Foto- und Videograf sowie Gründer des Dresdner Spazierclubs.
Konrad Höferth (24) ist selbstständiger Foto- und Videograf sowie Gründer des Dresdner Spazierclubs.  © Konrad Höferth

Ob neue Freundschaften, spannende Gespräche oder einfach ein gemeinsamer Spaziergang an der frischen Luft - der Spazierclub richtet sich an alle Dresdner, die Lust auf Gesellschaft und neue Kontakte haben.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Konrad Höferth. Der selbstständige Foto- und Videograf ließ sich dabei von ähnlichen Spazierclubs in Berlin und Leipzig inspirieren, wie er im Gespräch mit TAG24 verriet.

Dort beobachtete er, wie Menschen bei gemeinsamen Spaziergängen unkompliziert und in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch kamen. Auch der Austausch mit den Veranstaltern der Clubs bestärkte ihn schließlich darin, die Idee auch in Dresden umzusetzen.

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"Der Account existiert schon länger - doch ich hab mich erst jetzt dazu entschieden, das tatsächlich mal anzugehen, da mir die Leute signalisiert haben, dass sie tatsächlich Bock auf so was haben", so Konrad.

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Die Resonanz ist bereits riesig

Beim Spazierclub ist jeder willkommen, der Lust auf neue Begegnungen hat. (Symbolfoto)
Beim Spazierclub ist jeder willkommen, der Lust auf neue Begegnungen hat. (Symbolfoto)  © 123RF/baffos

Das Interesse an dem neuen Projekt ist bereits vor dem ersten Treffen groß. In der WhatsApp-Gruppe des Clubs haben sich inzwischen rund 220 Spazier-Begeisterte zusammengefunden.

Viele von ihnen haben bereits angekündigt, beim ersten gemeinsamen Spaziergang dabei zu sein.

"Die Rückmeldung ist extrem hoch und viele Leute haben sich schon, bevor ich überhaupt Content auf dem Account gepostet habe, bei mir gemeldet, wann es endlich losgeht", so Konrad.

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Dabei soll der Spazierclub bewusst offen für alle sein. Ganz egal, wie alt jemand ist, woher die Person kommt oder ob sie schon lange in Dresden lebt oder erst vor Kurzem in die Stadt gezogen ist.

"Jeder ist willkommen", so der Dresdner.

Erster Spaziergang startet an der Frauenkirche

Am Sonntag startet der Spazierclub mit seinem ersten Treffen an der Frauenkirche.
Am Sonntag startet der Spazierclub mit seinem ersten Treffen an der Frauenkirche.  © Steffen Füssel

Los geht es am Sonntag, 26. Juli, um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Frauenkirche in Dresden. Von dort aus möchte die Gruppe gemeinsam durch die Stadt ziehen und bei einem entspannten Spaziergang miteinander ins Gespräch kommen.

Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig, auch eine spontane Teilnahme ist möglich. Besondere Vorgaben gibt es nicht. "Einfach gute Laune mitbringen und Lust haben, neue Leute kennenzulernen", betont Konrad.

Der Dresdner rechnet damit, dass zwischen 50 und 300 Menschen am Sonntag dabei sein könnten. Aktuell steht der Club deshalb mit dem Ordnungsamt in Kontakt. "Wir hoffen, dass der erste Spaziergang einfach reibungslos stattfinden kann, ohne besondere Auflagen", so der Dresdner.

Langfristig soll der Spazierclub regelmäßig stattfinden und sich zu einem festen Treffpunkt für alle Dresdner entwickeln, die Lust auf neue Begegnungen haben.

Alle Infos und kommenden Termine findet man auf dem Instagram-Profil sowie der Website von Konrad.

Titelfoto: Bildmontage: Konrad Höferth, 123RF/baffos

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