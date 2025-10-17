Neuer Star für Dresdner Spielemesse: Wer ist dieses Zottelmonster?
Dresden - Wird "Keks" das neue Lieblingsmaskottchen der Dresdner? Das Potenzial hat er auf jeden Fall.
Das bunte, kuschelige Zottelmonster mit großen Ohren, Kulleraugen und Schlaumeierbrille ist das neue "Gesicht" der Dresdner Spielemesse "Spielraum" (1./2. November, 90 Aussteller, Messe Dresden).
Die gibt es schon seit 2011 - aber ohne lustigen "Keks".
Das Spielemonster wurde von Kinderbuchautor und Illustrator Daniel Bauer entworfen - einem Stammgast auf der Messe. Zur Messepremiere schmeißt "Keks" auch eine Runde Kekse.
Die werden gerade in der "Kexerei" von Matthias Walther (57) gebacken. Mehr als 300 Tüten (250 Gramm, 9 Euro), gefüllt mit rund 25 Cookies und einem großen "Keks"-Keks.
Außerdem wird das Keks-Monster von Kinder-T-Shirts (15 Euro) lachen und von verschiedenen Tassen (12 Euro) für Kinder und Eltern. 2026 wird es sogar kleine "Keks"-Plüschtiere geben. Einfach zum Fressen süß!
