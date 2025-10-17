Neuer Star für Dresdner Spielemesse: Wer ist dieses Zottelmonster?

Dresden - Wird "Keks" das neue Lieblingsmaskottchen der Dresdner ? Das Potenzial hat er auf jeden Fall.

Kexerei-Chef Matthias Walther (57) steht Maskottchen Keks beim Backen zur Seite. © Thomas Türpe

Das bunte, kuschelige Zottelmonster mit großen Ohren, Kulleraugen und Schlaumeierbrille ist das neue "Gesicht" der Dresdner Spielemesse "Spielraum" (1./2. November, 90 Aussteller, Messe Dresden).

Die gibt es schon seit 2011 - aber ohne lustigen "Keks".

Das Spielemonster wurde von Kinderbuchautor und Illustrator Daniel Bauer entworfen - einem Stammgast auf der Messe. Zur Messepremiere schmeißt "Keks" auch eine Runde Kekse.

Die werden gerade in der "Kexerei" von Matthias Walther (57) gebacken. Mehr als 300 Tüten (250 Gramm, 9 Euro), gefüllt mit rund 25 Cookies und einem großen "Keks"-Keks.