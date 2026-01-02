Keine Zebrastreifen, aber: So soll mehr Sicherheit am S-Bahnhof Pieschen entstehen

Dresden - Seit 2017 fordern Bürger mehr Verkehrssicherheit am S-Bahnhof Pieschen . 2021 kündigte die Verwaltung an, am Leisniger Platz Mittelinseln errichten zu wollen. Nun soll es endlich losgehen.

Mehrere Buslinien und rund 9000 Autos täglich: Der Leisniger Platz am S-Bahnhof Pieschen soll zwei Mittelinseln erhalten. © Holm Helis

Die Querungshilfen sollten im Zuge des Haltestellen-Umbaus errichtet werden, doch der war wiederholt verschoben worden. Am Montag beginnt nun der barrierefreie Ausbau.

"Außerdem werden vor Ort zwei Querungsstellen hergestellt und Verbesserungen für den Radverkehr geschaffen", teilt eine Stadtsprecherin mit.

Geplant seien Abbruch-, Asphalt- und Pflasterarbeiten, der Neubau der Straßenabläufe sowie Arbeiten für die Fundamente der Fahrgastunterstände sowie Ausrüstung der Haltestelle mit digitalen Fahrgastinformationen. Auch sollen Fernmeldekabel umverlegt und Bäume gepflanzt werden.

Die Gesamtkosten betragen rund 670.000 Euro, Ende Mai soll alles fertig sein.