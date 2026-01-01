Dresdens Neujahrsbaby ist da: Eltern ganz stolz auf ihr Töchterchen

Dresden - Das neue Jahr war in Dresden kaum angebrochen, da begann für eine Familie bereits ein ganz neues Leben. Emilia ist das erste Dresdner Baby des Jahres 2026.

Neujahrsbaby Emilia mit ihren Eltern Stefanie und Michael Lotzmann. © Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden

Sie kam am heutigen Donenrstag um 2.37 Uhr im Krankenhaus St. Joseph-Stift zur Welt, wog 4360 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Mutter und Kind sind wohlauf und erholen sich gemeinsam.

Für die Eltern Stefanie und Michael Lotzmann ist Emilia das erste gemeinsame Kind. "Wir hatten das Gefühl, hier genau richtig zu sein", sagen die beiden rückblickend auf die Geburt.

Chefarzt Axel Gatzweiler gratulierte den Eltern im Namen des gesamten Teams: "Ein neuer Erdenbürger zum Jahresbeginn ist ein gelungener Auftakt. Wir freuen uns mit der Familie über diesen schönen Start ins Jahr 2026."

Lange blieb Emilia nicht allein. Bereits um 3.31 Uhr wurde im Diakonissenkrankenhaus das nächste Neujahrsbaby geboren.