Mitten am Berg: Wer sich hier nicht beherrscht, kassiert teures Foto von Dresdens Superblitzer
Dresden - Wer hier eine schnelle Abfahrt hinlegt, muss mit teuren Konsequenzen rechnen: Im Stadtbezirk Pieschen hat Dresdens Superblitzer nun seine Position bezogen.
Das Gerät steht nahe der A4-Abfahrt "Wilder Mann" auf der Großenhainer Straße stadteinwärts kurz vor der Einmündung Weinbergstraße.
Hier gilt bergab bei 10-prozentigem Gefälle die Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30!
Der Enforcement-Trailer wurde möglichst unauffällig auf der linken Seite zwischen Zaun und Gehweg platziert.
Erste Meldungen über den neuen Standort gab es bereits am Freitag.
Insgesamt zwei Superblitzer sind in der sächsischen Landeshauptstadt im Einsatz. Der Anhänger mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" wurde vor wenigen Wochen beispielsweise auf der Stübelallee gesichtet.
Titelfoto: privat