Bröckelnde Sandstein-Figur auf Hofkirche: Touristen beinahe vom heiligen Franz erschlagen

Dresden - "War es ein Zeichen Gottes?" Diese Frage lässt Beate (52) und Rainer Specker (54) aus Tettnang in Baden-Württemberg bis heute nicht los. Während ihres Urlaubs in Dresden wurden die bekennenden Christen beinahe vom Arm eines Heiligen erschlagen!

Aus Sicherheitsgründen wurde nach dem Vorfall auch ein Absperrzaun um die Kirche herum aufgestellt. © Steffen Füssel

Am ersten Urlaubstag war Stadtspaziergang angesagt. Vom Postplatz ging es zunächst Richtung Theaterplatz. Vor der Hofkirche blieben Beate und Rainer stehen, schauten auf dem Handy nach Eintrittspreisen für die Semperoper.

Währenddessen bröckelte hoch über ihnen der Sandstein an einer der 87 Figuren auf der Hofkirche. Ausgerechnet der linke Arm des 3,50 Meter hohen Schutzpatrons Franz von Assisi löste sich und flog gen Erdboden: "Da war dieser laute Knall und ich zog meine Frau reflexartig zur Seite."

Eine Staubwolke stieg unmittelbar neben beiden auf, Trümmer verteilten sich auf dem Boden. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

War es nun göttliche Botschaft oder bloß bröckelnder Sandstein? Auch Tage nach dem Ereignis zeigt sich der bekennende Katholik bewegt: "Meine Frau arbeitet seit über 25 Jahren für die Stiftung Sankt Franziskus. Und an dem Tag, an dem der Dresdner Franziskus seinen Arm nach uns warf, hatte sie Geburtstag. Was soll das denn bitte!"