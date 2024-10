Dresdner Trinitatisfriedhof: Friedrich-Fans sammeln fürs neue Eingangsportal

"Es ist für uns Kunsthistoriker ebenso wie für die breite Öffentlichkeit von großem Interesse, dass das Portal saniert und der Ursprungszustand wiederhergestellt wird. So können wir heute und in Zukunft den Ort so erleben, wie Friedrich es tat", sagt Holger Birkholz (56), Konservator am Albertinum Dresden, wo das Gemälde ausgestellt ist.

Auch dank eingenommener Spenden bei der "CDF"-Stadtwette konnte nun der Eigenanteil von 15.000 Euro gesammelt und der Förderantrag gestellt werden.