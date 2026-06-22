Dresdner Uniklinik begrüßt Jubiläumsbaby: Die kleine Tamina kommt mitten im WM-Spiel zur Welt

Dresden - Im Dresdner Universitätsklinikum Carl Gustav Carus hat am Wochenende das 1000. Baby des Jahres das Licht der Welt erblickt.

Mama Jessica und Papa Tom (l.) haben mit der Geburt ihrer kleinen Tamina eine besondere Marke im Dresdner Uniklinikum geknackt. Rechts neben dem Säugling: Klinik-Direktorin Pauline Wimberger und Oberarzt Matej Komar. © UKDD/Michael Kretzschmar

Während die Kicker der Niederlande am Samstag dabei waren, die Schweden bei der Fußball-WM mit 5:1 auseinander zu schrauben, wurde um 18.57 Uhr die kleine Tamina geboren, wie die Uniklinik am Montag mitteilte.

Tamina ist somit das 1000. Baby des Jahres: "Damit ist diese erste runde Marke der Geburtenbilanz erneut mitten im Juni erreicht", freute sich das Uniklinikum.

Taminas Mama Jessica stemmte zugleich die 962. Geburt des Jahres. Unter den 962 Geburten gibt es dabei 36 Zwillings- und sogar eine Drillingsgeburt zu bejubeln. Heißt: 925 Mal wurde ein Baby geboren, 36 Mal waren es zwei und einmal gleich drei auf einen Schlag.

"Die Zahl der in diesem Jahr betreuten und zu begleitenden Mehrlingsschwangerschaften hat erfreulicherweise zugenommen. In diesem Jahr haben wir bereits mehr als 70 Schwangere mit Zwillingen oder Drillingen begleitet", sagte Dr. Matej Komar, Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe.