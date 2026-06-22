Dresdner Uniklinik begrüßt Jubiläumsbaby: Die kleine Tamina kommt mitten im WM-Spiel zur Welt
Dresden - Im Dresdner Universitätsklinikum Carl Gustav Carus hat am Wochenende das 1000. Baby des Jahres das Licht der Welt erblickt.
Während die Kicker der Niederlande am Samstag dabei waren, die Schweden bei der Fußball-WM mit 5:1 auseinander zu schrauben, wurde um 18.57 Uhr die kleine Tamina geboren, wie die Uniklinik am Montag mitteilte.
Tamina ist somit das 1000. Baby des Jahres: "Damit ist diese erste runde Marke der Geburtenbilanz erneut mitten im Juni erreicht", freute sich das Uniklinikum.
Taminas Mama Jessica stemmte zugleich die 962. Geburt des Jahres. Unter den 962 Geburten gibt es dabei 36 Zwillings- und sogar eine Drillingsgeburt zu bejubeln. Heißt: 925 Mal wurde ein Baby geboren, 36 Mal waren es zwei und einmal gleich drei auf einen Schlag.
"Die Zahl der in diesem Jahr betreuten und zu begleitenden Mehrlingsschwangerschaften hat erfreulicherweise zugenommen. In diesem Jahr haben wir bereits mehr als 70 Schwangere mit Zwillingen oder Drillingen begleitet", sagte Dr. Matej Komar, Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Unter den Neugeborenen im Uniklinikum sind kleine Jungs leicht in der Überzahl. 548 Mal war es ein Junge, 452 Mal ein Mädchen. Es bleibt also abzuwarten, ob den Mädchen - anders als der schwedischen Nationalelf - eine Aufholjagd gelingen wird.
Titelfoto: UKDD/Michael Kretzschmar