Cineplex plant Großes in Dresden: Millioneninvestition in den Kristallpalast
Dresden - Spätestens seit Corona ist von der großen Kino-Krise, dem drohenden Aussterben der Lichtspielhäuser zu lesen. Doch in Dresden zeichnet sich ein anderes Bild ab. Cineplex investiert kräftig in Rundkino und Kristallpalast.
Am Montag wurde die überdimensionierte, silberbeschichtete 3D-Leinwand für den neuen IMAX-Saal montiert. Kostenpunkt des zukünftigen Prunkstücks: rund 1,5 Millionen Euro!
Nachdem die hochsensible XXL-Leinwand vergangene Woche per Kran über das Kristallpalast-Dach in Saal 7 gehievt wurde, musste sie sich erst einmal für einige Tage akklimatisieren.
Am Montag folgte der Aufbau, auch die Arbeiten an den neuen Kinositzen, Luxussesseln und sogar Sofas gingen voran. TAG24 durfte als Erstes einen Blick in den neuen Saal werfen, der spätestens am 16. Juni mit Christopher Nolans (55) "Odyssee" eröffnet werden soll.
Günther Mertins (69), Geschäftsführer bei Cineplex Dresden, freute sich im Gespräch über den Fortschritt und lobte die "super, top Leute. Die Arbeiter machen einen richtig guten Job."
Mitte nächster Woche soll der IMAX-Saal komplett fertig sein, doch schon jetzt ist zu erahnen, was das Kinoerlebnis so besonders machen wird. Ein gigantischer 4k-Projekter wirft die extra im IMAX-Format gedrehten Filme in bestmöglicher Auflösung auf die Rückseite des Saals, die komplett von der "unfassbar teuren" Leinwand verdeckt wird.
Die IMAX Corporation, das kanadische Unternehmen hinter dem fortschrittlichen Kino-System, ist drei Wochen in Dresden vor Ort und überwacht jeden Schritt. Die schicken, schwarzen Kinositze stehen bereits. Über ihnen werden noch drei Reihen elektrisch verstellbarer, breiter Sessel montiert. Dahinter finden noch fünf Sofas Platz.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Cineplex investiert in Dresden und verspricht "perfekten Kinogenuss"
Beeindruckende Boxen hängen bereits an den Decken, unter den mehr als 350 Sitzen werden sich ebenfalls Lautsprecher befinden. Wie die Theaterleitung TAG24 verriet, muss der Ton nach der Leinwand-Montage für 24 Stunden eingemessen werden.
Es muss jeder Handgriff sitzen, schließlich hat Cineplex für die Grunderneuerung des Saales rund 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen. Mertins verspricht sich und den Zuschauern einen "perfekten Kinogenuss".
"Es ist sicher ein Umbruch zu merken", erklärte Robert Schünemann von der Cineplex-Marketingleitung über die derzeitige Situation der Branche. "Aber Kino ist immer noch eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Die Ansprüche steigen, deshalb die Investition in die Zukunft."
Man sehe eine Menge Potenzial in Dresden. Dafür wird nicht nur der neue IMAX-Saal gebaut und der Kristallpalast im Ganzen nach und nach weiter renoviert, auch im Rundkino tut sich was. Saal 1 wird derzeit saniert. "Das nutzen wir gleich, um auch dort richtig tolle Sitze und Sessel einzubauen", so Schünemann.
Happige Kosten für IMAX-Tickets im Kristallpalast
Indes ist der Vorverkauf für die ersten Vorführungen im neuen Saal des Kristallpalasts bereits angelaufen. "Odyssee" von "IMAX-Junkie Nolan", so die Worte von Cineplex-Geschäftsführer Mertins, sei der perfekte erste Film, die Nachfrage bereits groß.
All die hochmoderne Technologie und Technik sowie die Luxus-Ausstattung wollen allerdings bezahlt werden, die Riesen-Investition muss sich lohnen. Für "Odyssee" werden für die "normalen" Sitze (ohne 3D) unermäßigt 16 Euro fällig. Ein Premium-Sessel kostet gar 20,50 Euro.
Titelfoto: Montage: Eric Münch, Stefan Häßler