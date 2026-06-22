Cineplex plant Großes in Dresden: Millioneninvestition in den Kristallpalast

Dresden - Spätestens seit Corona ist von der großen Kino -Krise, dem drohenden Aussterben der Lichtspielhäuser zu lesen. Doch in Dresden zeichnet sich ein anderes Bild ab. Cineplex investiert kräftig in Rundkino und Kristallpalast.

Günther Mertins (69), Geschäftsführer bei Cineplex Dresden, betont, dass eine IMAX-Vorführung ein "beeindruckendes Erlebnis" sei. © Stefan Häßler

Am Montag wurde die überdimensionierte, silberbeschichtete 3D-Leinwand für den neuen IMAX-Saal montiert. Kostenpunkt des zukünftigen Prunkstücks: rund 1,5 Millionen Euro!

Nachdem die hochsensible XXL-Leinwand vergangene Woche per Kran über das Kristallpalast-Dach in Saal 7 gehievt wurde, musste sie sich erst einmal für einige Tage akklimatisieren.

Am Montag folgte der Aufbau, auch die Arbeiten an den neuen Kinositzen, Luxussesseln und sogar Sofas gingen voran. TAG24 durfte als Erstes einen Blick in den neuen Saal werfen, der spätestens am 16. Juni mit Christopher Nolans (55) "Odyssee" eröffnet werden soll.

Günther Mertins (69), Geschäftsführer bei Cineplex Dresden, freute sich im Gespräch über den Fortschritt und lobte die "super, top Leute. Die Arbeiter machen einen richtig guten Job."

Mitte nächster Woche soll der IMAX-Saal komplett fertig sein, doch schon jetzt ist zu erahnen, was das Kinoerlebnis so besonders machen wird. Ein gigantischer 4k-Projekter wirft die extra im IMAX-Format gedrehten Filme in bestmöglicher Auflösung auf die Rückseite des Saals, die komplett von der "unfassbar teuren" Leinwand verdeckt wird.

Die IMAX Corporation, das kanadische Unternehmen hinter dem fortschrittlichen Kino-System, ist drei Wochen in Dresden vor Ort und überwacht jeden Schritt. Die schicken, schwarzen Kinositze stehen bereits. Über ihnen werden noch drei Reihen elektrisch verstellbarer, breiter Sessel montiert. Dahinter finden noch fünf Sofas Platz.