"Lasst doch die Leute mal machen": OB Hilbert verteidigt Verkaufspläne des Lingnerschlosses

Dresden - Soll das Lingnerschloss in städtischen Händen bleiben oder für die nächsten 44 Jahre an die beiden reichen Unternehmer Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) verkauft werden? Während die Stadtpolitik überwiegend kritisch auf die plötzlich bekannt gewordenen Privatisierungspläne reagierte, erhalten die Investoren jetzt Rückendeckung von OB Dirk Hilbert (54, FDP).

OB Dirk Hilbert (54, FDP) nahm die Investoren am Montag in Schutz. © Thomas Türpe

Dresdens Stadtoberhaupt verteidigte am Montag am Rande eines Termins am Goldenen Reiter, wo auch der SPD-Nachwuchs mit einem Banner gegen die Verkaufspläne protestierte, den möglichen Verkauf des Erbbaurechts für 1,65 Millionen Euro.

"Warum wollen wir in unserem Land nicht mal Leute, die unternehmerisch erfolgreich waren, die sagen, wir wollen der Gemeinschaft etwas zurückgeben, machen lassen?", fragte Hilbert.

Der Interimsbetrieb im Lingnerschloss, der seit September 2024 in Absprache mit der Insolvenzverwaltung über die kommunale STESAD läuft, sei defizitär. Man habe kein Konzept für eine wirtschaftliche Betreibung.

Der OB sprach von rund 300.000 Euro pro Jahr an zusätzlichen Kosten, die im Zweifel die Stadt tragen müsste, hinzu käme noch der Ankaufspreis.

"Wir wundern uns immer, dass wir in immer mehr Defizite hineinmarschieren und keine Hilfe da ist. Lasst doch die Leute mal machen", forderte Hilbert.