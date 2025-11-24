Perfekte Bedingungen für Eisweinlese im Elbtal
Radebeul - Die Eisweinlese im Elbtal ist bei sternenklarer Nacht und Temperaturen von -8 Grad Celsius gelungen.
Laut Björn Probst vom Schloss Proschwitz haben allein bei ihnen 21 Leute 633 Kilogramm Riesling-Trauben gelesen.
Was am Ende aus der Presse laufe, könne er momentan noch nicht sagen. "Nach den Vorbedingungen, die alles andere als einfach waren, ist das schon ein klasse Ergebnis."
Bei den "Drei Herren" in Coswig rechnet man mit 75 Litern Eiswein aus 350 Kilo gefrorenen Riesling-Trauben. Doch der reift dort noch eineinhalb Jahre.
Titelfoto: Kathrin Clauß/Thüringer Weingut Bad Sulza/dpa