Perfekte Bedingungen für Eisweinlese im Elbtal

Radebeul - Die Eisweinlese im Elbtal ist bei sternenklarer Nacht und Temperaturen von -8 Grad Celsius gelungen.

Die Eisweinlese ist geglückt. (Symbolfoto) © Kathrin Clauß/Thüringer Weingut Bad Sulza/dpa

Laut Björn Probst vom Schloss Proschwitz haben allein bei ihnen 21 Leute 633 Kilogramm Riesling-Trauben gelesen.

Was am Ende aus der Presse laufe, könne er momentan noch nicht sagen. "Nach den Vorbedingungen, die alles andere als einfach waren, ist das schon ein klasse Ergebnis."