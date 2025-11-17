Ein neuer Shop öffnet in Kästners altem Wohnhaus

Aus einer kleinen Idee wird ein großer Ort für Dresdens Kreativszene: Am Dienstag öffnet auf der Königsbrücker Straße der "Offline-Shop".

Von Benjamin Schön

Dresden - Aus einer kleinen Idee wird ein großer Ort für Dresdens Kreativszene: Am Dienstag öffnet auf der Königsbrücker Straße der "Offline-Shop" - ein bunter Mix aus Kunst, Handwerk, Community und Café.

Stefanie Zúñiga Chongo (36, l.) und Yvonne Bonfert (38) freuen sich auf die Eröffnung.
Stefanie Zúñiga Chongo (36, l.) und Yvonne Bonfert (38) freuen sich auf die Eröffnung.  © Thomas Türpe

Hinter dem Projekt stehen die beiden Geschäftsführerinnen Yvonne Bonfert (38) und Stefanie Zúñiga Chongo (36).

"Was uns wichtig ist, ist, dass die Produkte alle handgemacht sind. Wir wollten nichts, was einfach so von der Stange ist", erzählt Stefanie.

Mehr als 160 Kunstschaffende aus Dresden und ganz Deutschland bringen ihre Werke auf rund 120 Quadratmetern unter: Kunstdrucke, Kleidung, Schmuck, Keramik, Glas, Musik, Bücher, Wohnaccessoires.

Dresden: "Hüttenzauber" startet in die Après-Ski-Saison
Dresden Lokal "Hüttenzauber" startet in die Après-Ski-Saison

"Was auch besonders ist: Alle drei bis sechs Monate wechselt das Sortiment", ergänzt Yvonne.

Im ehemaligen Wohnhaus von Erich Kästner kehrt Leben zurück

Im Erdgeschoss des historischen Gebäudes eröffnet der "Offline-Shop".
Im Erdgeschoss des historischen Gebäudes eröffnet der "Offline-Shop".  © Thomas Türpe

Doch damit nicht genug: Der Offline-Shop möchte ein kreativer Treffpunkt werden.

Geplant sind Lesungen, kleine Konzerte, Workshops - und ein Ort, an dem man auch abends einfach zusammensitzen kann.

Ergänzt wird das Ganze durch ein neues Pop-up-Café von Nico und Sylvia Müller ("Mika One"), das später fest einzieht.

Dresden: Mehr Tempo bei Schulen - Ein Kommentar
Dresden Lokal Mehr Tempo bei Schulen - Ein Kommentar

Die Location selbst ist Dresdner Geschichte pur: Im ehemaligen Wohnhaus von Erich Kästner befand sich einst das HO-Kaufhaus "Magnet", später Sport-Barthel und Bike24.

Nun kehrt Leben zurück in die leer stehenden Räume. Geöffnet hat der Offline-Shop montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Lokal: