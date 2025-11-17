Ein neuer Shop öffnet in Kästners altem Wohnhaus

Dresden - Aus einer kleinen Idee wird ein großer Ort für Dresdens Kreativszene: Am Dienstag öffnet auf der Königsbrücker Straße der "Offline-Shop" - ein bunter Mix aus Kunst, Handwerk, Community und Café.

Stefanie Zúñiga Chongo (36, l.) und Yvonne Bonfert (38) freuen sich auf die Eröffnung. © Thomas Türpe

Hinter dem Projekt stehen die beiden Geschäftsführerinnen Yvonne Bonfert (38) und Stefanie Zúñiga Chongo (36).

"Was uns wichtig ist, ist, dass die Produkte alle handgemacht sind. Wir wollten nichts, was einfach so von der Stange ist", erzählt Stefanie.

Mehr als 160 Kunstschaffende aus Dresden und ganz Deutschland bringen ihre Werke auf rund 120 Quadratmetern unter: Kunstdrucke, Kleidung, Schmuck, Keramik, Glas, Musik, Bücher, Wohnaccessoires.

"Was auch besonders ist: Alle drei bis sechs Monate wechselt das Sortiment", ergänzt Yvonne.