Ein neuer Shop öffnet in Kästners altem Wohnhaus
Dresden - Aus einer kleinen Idee wird ein großer Ort für Dresdens Kreativszene: Am Dienstag öffnet auf der Königsbrücker Straße der "Offline-Shop" - ein bunter Mix aus Kunst, Handwerk, Community und Café.
Hinter dem Projekt stehen die beiden Geschäftsführerinnen Yvonne Bonfert (38) und Stefanie Zúñiga Chongo (36).
"Was uns wichtig ist, ist, dass die Produkte alle handgemacht sind. Wir wollten nichts, was einfach so von der Stange ist", erzählt Stefanie.
Mehr als 160 Kunstschaffende aus Dresden und ganz Deutschland bringen ihre Werke auf rund 120 Quadratmetern unter: Kunstdrucke, Kleidung, Schmuck, Keramik, Glas, Musik, Bücher, Wohnaccessoires.
"Was auch besonders ist: Alle drei bis sechs Monate wechselt das Sortiment", ergänzt Yvonne.
Im ehemaligen Wohnhaus von Erich Kästner kehrt Leben zurück
Doch damit nicht genug: Der Offline-Shop möchte ein kreativer Treffpunkt werden.
Geplant sind Lesungen, kleine Konzerte, Workshops - und ein Ort, an dem man auch abends einfach zusammensitzen kann.
Ergänzt wird das Ganze durch ein neues Pop-up-Café von Nico und Sylvia Müller ("Mika One"), das später fest einzieht.
Die Location selbst ist Dresdner Geschichte pur: Im ehemaligen Wohnhaus von Erich Kästner befand sich einst das HO-Kaufhaus "Magnet", später Sport-Barthel und Bike24.
Nun kehrt Leben zurück in die leer stehenden Räume. Geöffnet hat der Offline-Shop montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe