"Hüttenzauber" startet in die Après-Ski-Saison

Dresden - Partymusik, Glühwein und Bratwurst - mit dem "Hüttenzauber" an der Ostra-Allee wird in Dresden die Après-Ski-Saison eröffnet. Am Donnerstag geht's los, dann wackelt bis 3. Januar die Hütte am Haus der Presse.

Die "Hüttenzauber"-Veranstalter Matteo Böhme (43, l.) und Holger Zastrow (56). © Eric Münch

Die Party-Saison ist in diesem Jahr länger als im Vorjahr und hält einige Neuheiten parat.

Das Ex-Hüttenrestaurant wird zur Bärenbaude (60 Plätze) umgestaltet, mit separatem Eingang, gemütlichem Ambiente und eigener Bar.

Sie kann für Weihnachtsfeiern komplett oder Teilbereiche ab 15 Personen gebucht werden.

Von 19 Uhr bis Mitternacht legen in der eigentlichen Partyhütte DJs auf.

