Dresden macht Hauptbahnhof dicht: 33.000 Quadratmeter Dachfläche fertig saniert

Endlich fertig: Nach mehr als drei Jahren Bauzeit wurde am Montag das neue Dach des Dresdner Hauptbahnhofs feierlich eingeweiht.

Von Lennart Zielke

Dresden - Endlich fertig: Nach mehr als drei Jahren Bauzeit wurde am Montag das neue Dach des Dresdner Hauptbahnhofs feierlich eingeweiht.

Insgesamt 40.000 Quadratmeter an Material wurden für das neue Hallendach des Dresdner Hauptbahnhofs verbaut.
Insgesamt 40.000 Quadratmeter an Material wurden für das neue Hallendach des Dresdner Hauptbahnhofs verbaut.  © imago/C3 Pictures

Die sanierte Fläche umfasst rund 33.000 Quadratmeter – mehr als das Grundstück des Zwingers. Ingenieure, Techniker und Industriekletterer sorgten dafür, dass die neue Glasfaser-Membran jetzt als winterfest gilt.

Bei der Vorgängerkonstruktion von 2006, entworfen vom britischen Star-Architekten Norman Foster (90), hatten sich in den folgenden Wintern schwere Schäden gezeigt.

Schnee und Eis führten zu Rissen, Undichtigkeiten sowie Defekten an Trichtern und Abflüssen, sodass jährlich aufwendige Reparaturen nötig waren.

Auf Dauer zu teuer, urteilten die Entscheider der Deutschen Bahn als Eigentümerin des Hauptbahnhofs. Ab 2022 ließ das Unternehmen das Dach in drei Abschnitten für insgesamt rund 50 Millionen Euro sanieren.

Die Fahrgäste der Deutschen Bahn haben nun einen uneingeschränkten Blick auf das Hallendach.
Die Fahrgäste der Deutschen Bahn haben nun einen uneingeschränkten Blick auf das Hallendach.  © Holm Helis
Das Taubenhaus steht auf dem Dach der Empfangshalle.
Das Taubenhaus steht auf dem Dach der Empfangshalle.  © Bildmontage: Holm Helis, IMAGO/imagebroker
Die Dachmembran wurde von Industriekletterern während der warmen Jahreszeit aufwendig zusammengebügelt.
Die Dachmembran wurde von Industriekletterern während der warmen Jahreszeit aufwendig zusammengebügelt.  © Holm Helis

Arbeiten am Hauptbahnhof schränkten Reisende nur wenig ein

OB Dirk Hilbert (54, FDP) und Staatsministerin Regina Kraushaar (61, CDU) waren bei der Einweihung dabei.
OB Dirk Hilbert (54, FDP) und Staatsministerin Regina Kraushaar (61, CDU) waren bei der Einweihung dabei.  © Holm Helis

Da diese textile Glasfaser nur bei Temperaturen über zwölf Grad verarbeitet werden kann, wurden die Arbeiten jeweils zwischen März und Oktober durchgeführt. Seit gut zwei Jahren befindet sich zudem ein Taubenhaus auf dem Dach der Empfangshalle.

Sämtliche Arbeiten erfolgten "unter dem rollenden Rad", wodurch Bahnreisende kaum Einschränkungen hatten.

Zur Eröffnung erschienen Vertreter von Bund, Land und Stadt. Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) erklärte: "Das Problem wurde gelöst und die Kinderkrankheit des ersten Daches beseitigt."

Dresdens OB Dirk Hilbert (54, FDP), der bereits 2006 bei der Dach-Eröffnung dabei war, verwies auf geplante Aufwertungen im Umfeld des Bahnhofs – etwa die Begrünung des Wiener Platzes.

Außerdem forderte er von Berlin mehr Tempo beim Bahnausbau: "Wir brauchen endlich die Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Görlitz."

