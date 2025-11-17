Dresden macht Hauptbahnhof dicht: 33.000 Quadratmeter Dachfläche fertig saniert

Dresden - Endlich fertig: Nach mehr als drei Jahren Bauzeit wurde am Montag das neue Dach des Dresdner Hauptbahnhofs feierlich eingeweiht.

Insgesamt 40.000 Quadratmeter an Material wurden für das neue Hallendach des Dresdner Hauptbahnhofs verbaut. © imago/C3 Pictures

Die sanierte Fläche umfasst rund 33.000 Quadratmeter – mehr als das Grundstück des Zwingers. Ingenieure, Techniker und Industriekletterer sorgten dafür, dass die neue Glasfaser-Membran jetzt als winterfest gilt.

Bei der Vorgängerkonstruktion von 2006, entworfen vom britischen Star-Architekten Norman Foster (90), hatten sich in den folgenden Wintern schwere Schäden gezeigt.

Schnee und Eis führten zu Rissen, Undichtigkeiten sowie Defekten an Trichtern und Abflüssen, sodass jährlich aufwendige Reparaturen nötig waren.

Auf Dauer zu teuer, urteilten die Entscheider der Deutschen Bahn als Eigentümerin des Hauptbahnhofs. Ab 2022 ließ das Unternehmen das Dach in drei Abschnitten für insgesamt rund 50 Millionen Euro sanieren.