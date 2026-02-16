Große Sorgen wegen maroder Halle: Sitzen Schwimmer in Klotzsche schon bald auf dem Trockenen?

Dresden - Der Zustand der Schwimmhalle Klotzsche ist erbärmlich, womöglich muss sie schon im Sommer saniert werden . Eine Nachricht, die Vereine eiskalt erwischt. Vereins-Chef Steffen Herzog (68) vom Schwimmverein Weixdorf schlägt Alarm!

Wird die Schwimmhalle Klotzsche (Baujahr 1935) zeitnah saniert, könnte sie laut Verwaltung noch zehn Jahre genutzt werden. © Thomas Türpe

Werde die Halle dieses Jahr nicht saniert, könne ihr Betrieb "in statisch-konstruktiver Hinsicht nicht mehr vertreten werden", warnte die Stadt jüngst unter Berufung auf ein Statikerbüro. Hinsichtlich Lüftungsanlage, Kellerdecke und Schwimmbecken bestehe "dringender Handlungsbedarf".



Doch im Falle einer Sanierung - Kostenschätzung: 3,8 Millionen Euro - verlieren zehn Vereine, die dort regelmäßig schwimmen und tauchen, ihre Bleibe.

Eigentlich plant Herzog vom Schwimmverein Weixdorf (182 Schwimmer, 18 Trainer) gerade das Trainingsjahr ab Sommer 2026. Jetzt sagt er sorgenvoll: "Wenn wir plötzlich ohne Schwimmhalle dastehen, ist unser Verein existenziell gefährdet."

Ausbildung, Training, Wettkampf, Gemeinschaft - ohne Halle fehlt den Vereinen ein fester Sammlungspunkt. Herzog befürchtet einen massiven Mitgliederschwund. "Wahrscheinlich verlieren wir ein Drittel unserer Schwimmer."