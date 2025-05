A17-Tunnel bei Dresden wieder voll gesperrt: Was steckt dahinter?

Dafür seien Vollsperrungen nötig. "Sie werden bewusst in verkehrsarme Zeiten gelegt, um die Umleitungsstrecken U15 sowie U16 möglichst zu entlasten und den steten Verkehr, besonders zu verkehrsreichen Zeiten, weiterhin auf der Autobahn zu führen", heißt es.

Dieses Mal würden jedoch keine Reinigungsmaßnahmen, sondern Wartungen und Arbeiten an der Sicherheitstechnik durchgeführt. So müssten Experten beispielsweise einen Teil der Brandmeldetechnik inklusive der Brandsensoren der Tunnelkette auswechseln.

Die Gesellschaft teilte zudem mit, dass die Geschwindigkeits-Begrenzung in den Tunneln bis auf Weiteres bei 60 km/h bestehen bleibt. "Gründe dafür sind die bereits seit mehreren Wochen laufenden, komplexen Instandsetzungsarbeiten am redundanten Sicherheitssystem in Kombination mit langen Lieferketten."