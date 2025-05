Lückenschluss an der Bautzner Straße: Geheimniskrämerei um Neustadt-Bauprojekt

Dresden - Eine der letzten prominenten Baulücken in der Neustadt verschwindet. An der Bautzner/Ecke Pulsnitzer Straße, wo man jahrelang Riesen-Graffiti an einer Hausfassade bestaunen konnte, laufen Bauarbeiten für einen Neubau. Anwohner und Stadtpolitiker kritisieren, dass kaum etwas zum Projekt bekannt ist.