Einschränkungen wegen "REWE Team Challenge": Auf diesen Straßen wird's am Mittwoch eng
Dresden - Am Mittwoch laufen wieder zehntausende Teilnehmer im Rahmen der "REWE Team Challenge" durch Dresden. Autofahrer müssen sich derweil auf einige Verkehrseinschränkungen einstellen.
Bereits ab Dienstag wird der Startbereich am Postplatz aufgebaut. Deshalb werden die Marienstraße zwischen Hausnummer 13 und Postplatz sowie die Annenstraße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Marienstraße schon einen Tag vor dem Firmenlauf für den Verkehr gesperrt.
Am Tag der schweißtreibenden Großveranstaltung, die das Ziel Rudolf-Harbig-Stadion hat, kommen weitere Sperrungen hinzu, wie die Stadt mitteilte.
Auf der Blüherstraße und der Lingnerallee geht am Mittwoch im Grunde nichts mehr. Beide Straßen sind ab 8 Uhr dicht und bleiben es bis Mitternacht.
Ab Nachmittags (14.30 Uhr) werden zudem die Annenstraße, die beiden Tunnelröhren am Wiener Platz sowie die Blüherstraße zwischen Lennéplatz und Gret-Palucca-Straße bis 22.30 Uhr gesperrt.
Wiener Straße und Ammonstraße werden im Bereich zwischen Gellertstraße und Annenstraße in diesem Zeitraum zudem halbseitig gesperrt.
Autofahrer sollen Bereiche umfahren
Um 16 Uhr erfolgt die halbseitige Sperrung der Lennéstraße zwischen Straßburger Platz und Lennéplatz. Die Stadt betonte, dass die genannten Zeiten "je nach Verlauf der Veranstaltung" noch minimal abweichen können.
Aufgrund der Vielzahl an Straßensperrungen sowie einer bereits gesperrten Budapester Brücke erwartet die Stadt insbesondere im Bereich der Reitbahnstraße/Ammonstraße/Budapester Straße erhebliche Verkehrseinschränkungen. Es wird empfohlen, den Bereich am Mittwoch weitläufig zu umfahren.
Titelfoto: Thomas Türpe