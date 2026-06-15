Einschränkungen wegen "REWE Team Challenge": Auf diesen Straßen wird's am Mittwoch eng

Dresden - Am Mittwoch laufen wieder zehntausende Teilnehmer im Rahmen der "REWE Team Challenge" durch Dresden . Autofahrer müssen sich derweil auf einige Verkehrseinschränkungen einstellen.

In diesem Jahr werden wieder mehr 30.000 Menschen an dem großen Firmenlauf durch Dresden teilnehmen. © Thomas Türpe

Bereits ab Dienstag wird der Startbereich am Postplatz aufgebaut. Deshalb werden die Marienstraße zwischen Hausnummer 13 und Postplatz sowie die Annenstraße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Marienstraße schon einen Tag vor dem Firmenlauf für den Verkehr gesperrt.

Am Tag der schweißtreibenden Großveranstaltung, die das Ziel Rudolf-Harbig-Stadion hat, kommen weitere Sperrungen hinzu, wie die Stadt mitteilte.

Auf der Blüherstraße und der Lingnerallee geht am Mittwoch im Grunde nichts mehr. Beide Straßen sind ab 8 Uhr dicht und bleiben es bis Mitternacht.

Ab Nachmittags (14.30 Uhr) werden zudem die Annenstraße, die beiden Tunnelröhren am Wiener Platz sowie die Blüherstraße zwischen Lennéplatz und Gret-Palucca-Straße bis 22.30 Uhr gesperrt.

Wiener Straße und Ammonstraße werden im Bereich zwischen Gellertstraße und Annenstraße in diesem Zeitraum zudem halbseitig gesperrt.