Eishersteller kommt für Gratis-Aktion nach Dresden

Dresden - Diese Marketingaktion dürfte für großen Andrang sorgen: Am Dienstag feiert die bekannte Eismarke "Ben & Jerry's" ihren "Free Cone Day" und verteilt dafür Gratis-Kugeln in Dresden .

In der Dresdner Neustadt nahe Alaunpark läuft am Dienstagnachmittag eine Gratis-Eisaktion von "Ben & Jerry's". © Montage: Eric Münch, Ben & Jerry's

Nach Unternehmensangaben wird der Tag jährlich auf der ganzen Welt zelebriert. Für Deutschland fiel die Standort-Wahl dieses Mal auf Sachsens Landeshauptstadt.

Ab 15 Uhr wird es für vier Stunden am Geschäft "EckeNord" (Frühlingstraße 22) nahe Alaunpark in der Neustadt kostenlose Eiscreme geben.

Aufs Hörnchen kommt dabei zum Probieren die neue Sorte "Cookie Dough Ice Cream Sandwich", wie es auf der offiziellen Aktionsseite heißt.